Вышел в свет народный сборник песен Дмитрия Черепка

Средства на книгу друзья и поклонники севастопольского барда, погибшего на СВО, собирали всем миром.

Презентация пилотного тиража песенных текстов Д.Черепка «Рождается музыка в облаке чувств» состоялась 6 декабря на вечере памяти барда в Екатерининском зале Дома офицеров флота.

— На вечер, посвященный памяти Димы, пришло много людей. Зал был полный. Люди его любят и помнят, — рассказал «Севастопольской газете» автор идеи издания сборника, председатель литературного объединения (ЛИТО) им.Озерова Георгий Цатрян.

В 100-страничный сборник включили все сохранившиеся черновики текстов песен автора, фотографии из семейного архива, которые любезно предоставила издателям вдова поэта.

О своем творчестве Д.Черепок говорил: «Я неисправимый лирик, считаю важным писать из внутреннего светлого состояния, потому что произведение должно быть духоподъемным». Он считал, если авторы пишут в состоянии душевной боли или смятения, то негативная эмоция, заложенная в произведении, множится и в устах исполнителей, и в душах слушателей многократно! А множить нужно свет, а не тьму.

— На презентации многие люди, которые даже никогда не знали барда лично, просили продать им книгу. Но первый тираж получился небольшим. Поэтому сначала мы решили подарить экземпляры сборника тем, кто сдал деньги, его родным и близким и распространить по библиотекам, — рассказал Г.Цатрян и поделился новостью: сборник готовят к переизданию.

По его мнению, необходимо еще раз вдумчиво переработать собранный материал, добавить больше фотографий и разместить их на отдельной вкладке, одеть книгу в твердый переплет. Художественное оформление выполнит друг Д.Черепка — художник Игорь Шипилин. Новый тираж планируют отпечатать к маю, чтобы презентовать книгу летом в палаточном городке бардов в Барзовке в восточном Крыму, частым гостем которого был музыкант.

Дмитрий Черепок (07.12.1966 — 26.11.2024) родился в семье военно-морского офицера. Вместе с семьей переехал в Севастополь, учился в школе №4. После школы окончил Севастопольский приборостроительный институт. Некоторое время работал в НИИ им.Академика Крылова. В 90-е увлекся медицинскими практиками, освоил приемы мануальной терапии и работал мануальным терапевтом. Д.Черепок участвовал в спецоперации с первых ее дней в добровольческом отряде «Барс-7». Вместе с коллегами из фельдшерской группы был награжден медалью «Участник СВО» и удостоен государственной награды «За храбрость».

Д.Черепок героически погиб в зоне проведения СВО: попал под вражеский обстрел, когда выносил с поля боя раненых товарищей.

По завещанию, прах Д.Черепка был развеян над Севастопольской бухтой, поэтому на мемориальной Аллее Героев на кладбище «Кальфа» в Севастополе памятника Д.Черепку нет. Но в первую годовщину его гибели родственники и друзья героя высадили на аллее его именное дерево.