В очереди на жилье стоит 5310 человек

Департамент капстроительства опубликовал данные о стоящих в очереди на получение бесплатной квартиры от государства жителях Севастополя. Таких на 1 января 2026 года 5310 человек.

Возглавляет список Николай Петрович, который был включен в него еще в 1974 году. Фамилии в общедоступном списке не указаны, т.к. это персональные данные.

За 2025 год в очередь на квартиру от государства поставили еще 213 претендентов. Бо́льшая часть из них — 104 —имеют льготы как реабилитированные лица. Многодетных семей за год прибавилось на 43, чернобыльцов — на два человека, малоимущих — на три.

Улучшения жилищных условий также ждут инвалиды, малоимущие, педагогические работники, участники боевых действий, граждане, проживающие в коммунальных квартирах и общежитиях, а также выехавшие из районов Крайнего Севера.