В Крыму тепло и дождливо

В ближайшие два дня — 4 и 5 января погоду Крыма будет определять Балканский циклон. Юго-западные ветры принесут на полуостров тепло Средиземного моря и осадки.

Как сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, пройдут дожди, в южных и восточных районах очень сильные, в горах со снегом. Ветер юго-западный 15-20 м/с, 4 января местами до 25 м/с.

Температура воздуха в воскресенье 4 января ночью +1...+6°, на южном побережье до +8°; днем — +7...+12°. В понедельник станет теплее еще на 2-4 градуса.

Севастопольские синоптики обещают ночью и днем 4 января — дождь, ветер юго-западный 15-20 м/с, во второй половине ночи и утром северный — 6-11м/с. Температура воздуха ночью — +7...+9°С, днем — +11...+13°С.

5 января — облачно, ночью и днем дождь. Ветер юго-западный — ночью 15-20 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью и днем — +10...+12°С.

6 января — переменная облачность, без осадков. Ветер южный 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью — +9...+11°С, днем — +11...+13°С.