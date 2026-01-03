В Крыму ожидаются сильные дожди

Сильные дожди, местами очень сильные, подъем уровня рек ожидаются в Крыму 3-5 января. Экстренное предупреждение разместило ГУ МЧС России по региону в своем телеграм-канале.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером и до конца суток 3 января, 4 и 5 января в Крыму ожидаются дожди, в южных и в восточных районах очень сильные, в горах с мокрым снегом. На реках Крыма ожидается подъем уровня воды на 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок», — цитирует сообщение ТАСС.

Спасатели предупреждают о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ и возможном подтоплении территорий. Жителям и гостям Крыма рекомендовано исключить выход в горнолесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы.