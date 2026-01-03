В Ялте на новогодние каникулы паркуйтесь бесплатно

Об этом сообщила в соцсетях мэр города-курорта Янина Павленко.

«По доброй традиции в праздничные дни все муниципальные парковочные пространства Большой Ялты будут работать бесплатно. Соответствующее постановление подписано — плата за парковку не будет взиматься с 31 декабря по 11 января включительно», — сообщила Я.Павленко.

Она предложила обязательно запланировать поездку в Ялту на эти праздничные дни.

С картой муниципальных ялтинский парковок можно ознакомиться на сайте.

Без изменений

В Севастополе правительство города заранее предупредило автомобилистов, что на пл.Нахимова парковка в праздничные дни закрыта, а в центре города припарковаться бесплатно можно только 1, 2, и 7 января, а также в субботу и воскресенье — 4 и 5 января. В остальные дни с 8.00.до 20.00 час стоянки стоит 35 рублей.

А в Балаклаве плату за парковку берут вообще без выходных.