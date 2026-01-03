Установили объединенную зону охраны семи объектов культурного наследия

Постановлением правительства Севастополя установлена объединенная зона охраны в отношении семи домов — объектов культурного наследия, расположенных на пересечении улиц Генерала Петрова (дома №3 и №14), Новороссийской (№№10, 14, 16, 18), а также Очаковцев (№2).

Как пояснила глава Севнаследия Ирина Масликова, документ принят для обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде через регулирование градостроительной деятельности и установление режимов использование земель в градостроительных регламентах.

Постановлением предполагается включение в состав объединенной зоны охраны: единой зоны и зоны регулируемой застройки.

В единой охранной зоне разрешается ремонт и реконструкция существующих ОКСОв, без изменения высотных или линейных параметров. Строительство новых запрещено.

В зоне регулируемой застройки устанавливаются ограничения на высотность новых объектов капитального строительства в 14 и 16 метров, в зависимости от подзоны.

Устанавливаются также требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капстроительства. Это применение традиционных видов отделки фасадов: натуральный камень и штукатурка или применение материалов, имитирующих традиционные.

На всей территории объединенной зоны охраны разрешается реконструкция и содержание улично-дорожной сети, а также строительство и реконструкция инженерных коммуникаций подземным способом.

— То есть, семь домов мы защищаем, а прилагающиеся участки ограничиваем высотность и так далее, — прокомментировал принятие документа глава города Михаил Развожаев.