Севастопольцы — лауреаты Государственной премии Республики Крым за 2025 год

В 2025 году размер премии составил 500 тысяч рублей в каждой из 12 номинации, сообщила пресс-служба Государственного Совета Республики Крым.

В номинации «Изобразительное искусство (живопись, графика, скульптура, народное искусство, фотоискусство)» наряду с крымской художницей Еленой Молчановой-Дудченко премию за популяризацию природы Крыма, русского языка и творчества А.Грина получил художник, член Севастопольского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Владимир Адеев.

В номинации «Театральное искусство, кинематография, телевидение, журналистика» за цикл телевизионных программ «История в камне» премия вручена шеф-редактору службы информационных программ и телеоператору филиала Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании «Севастополь» Ольге Щирице и Виталию Козловскому.

В номинации «Наука и научно-техническая деятельность» премии вручены заведующей кафедрой «Физиология, экологическая и морская медицина» Института фундаментальной медицины, здоровьесбережения и здравоохранения Севастопольского государственного университета, доктору биологических наук Елене Евстафьевой и доценту кафедры геоэкологии и геоинформационных систем Филиала МГУ им.Ломоносова в Севастополе, кандидату географических наук Елене Ясеневой.

Лауреаты были определены также в дисциплинах: «Литература (поэзия, проза, публицистика, драматургия, перевод, юмор, сатира)»; «Музыка и исполнительское мастерство»; «Архитектура и строительство»; «Образование, работы для детей и юношества»; «Здравоохранение, курорты»; «Промышленность, топливо и энергетика»; «Агропромышленный комплекс»; «Крымоведение, справочная, научно-популярная, публицистическая литература, альбомы о Крыме и крымчанах»; «Крымский патриотизм, вклад в миротворческую деятельность, развитие и процветание Крыма».