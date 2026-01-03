Пожарные привезли мандарины в детскую больницу

Пожарные МЧС России под Новый год стали настоящими волшебниками. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой они навестили ребят, проходящих лечение в детской городской больнице Севастополя.

«Сказочный десант» вооружился самыми сочными, полезными, новогодними фруктами — мандаринами. Гости побывали в разных отделениях стационара, рассказали маленьким пациентам о правилах безопасности, попросили скорее идти на поправку и поздравили с зимними праздниками.

«Пусть все новогодние желания ребят обязательно исполнятся!» — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю.