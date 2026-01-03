На Силаева распланировали участок под Гераклейскую рокаду

Утвердили проект планировки и межевания территории в районе улицы Павла Силаева. Соответствующее постановление принято 29 декабря на заседании правительства.

— Проектируемая территория расположена в Ленинском районе, ее площадь составляет 34,4 га. Документация подготовлена в рамках исполнения госзадания с целью выделения элементов планировочной структуры, установления границ территории общего пользования, образования земельных участков под существующие многоквартирные жилые дома, а также для предотвращения точечной застройки, — представила проект документа директор департамента архитектуры Юлия Шемонаева.

По ее словам, документом также предусмотрен участок под строительство Гераклейской рокады — стратегически важной автодороги, которая свяжет три района города.