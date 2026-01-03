Мошенники в праздники не отдыхают!

В пресс-службе УМВД России по Севастополю предупреждают: отвечая на звонки с незнакомых номеров, необходимо сохранять бдительность, даже если на экране смартфона высветился логотип официальной организации.

В период новогодних праздников люди часто высылают друг другу подарки по почте или курьерскими службами, что иногда остается сюрпризом для получателя. Но не следует забывать, что «посылка с презентом» может стоить вам целого состояния, если под видом доставщика действуют дистанционные мошенники.

61-летнему жителю Севастополя позвонили. Приятный голос в трубке рассказал о необходимости получить посылку. Думая, что общается с курьером, мужчина назвал поступивший ему СМС-код. После этого раздался звонок от «сотрудника органов государственной безопасности». Жертве сообщили, что разглашенные конфиденциальные данные попали в руки преступников, которые с их помощью оформили подложную доверенность.

Мошенники запугали мужчину подозрениями в финансировании терроризма и убедили перевести свои накопления — 245 тысяч рублей на «безопасный» счет.

Лишившись денег, пострадавший обратился в полицию. По данному факту сотрудники органов внутренних дел возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», которое расследуется следственным отделом ОМВД России по Ленинскому району.

Полиция Севастополя напоминает, что поступившие вам пароли и коды просят назвать исключительно мошенники.