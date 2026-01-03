Какие законы вступают в силу в январе

Повышение МРОТ и прожиточного минимума, расширение мер поддержки семей, усиление контроля за мигрантами, защита и сохранение исторической памяти, укрепление суверенитета и экономической безопасности нашей страны и другие законы и нормы, которые вступают в силу в первый месяц года, — в материале пресс-службы Государственной Думы России.

1 января

Повышение МРОТ и прожиточного минимума

МРОТ вырастет более чем на 20 % и составит 27 093 руб. в месяц. Это будет способствовать увеличению зарплат для 4,5 млн человек. Также повысится величина прожиточного минимума. Как следствие, вырастет ряд социальных выплат.

Новая выплата работающим родителям двух и более детей

Каждый из работающих родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), имеющих двух и более детей, при определенных условиях может рассчитывать на пособие в размере разницы между уплаченным по ставке 13% НДФЛ и тем, сколько бы человек заплатил, если бы налог составлял 6%.

Ограничение недобросовестной рекламы услуг по банкротству

Реклама услуг, связанных с процедурой банкротства, не должна содержать гарантии или обещания освободить гражданина от денежных обязательств или призыв их не исполнять. Также в ней обязаны упоминать о негативных последствиях банкротства.

Пенсионное обеспечение военнослужащих

Размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении военной пенсии, сохраняется на уровне 93,59 %. Речь идет о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, пожарной охране, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах УИС, войсках Росгвардии, органах принудительного исполнения РФ.

Совершенствование избирательного законодательства

Граждане по их желанию могут воспользоваться бумажным бюллетенем в качестве альтернативы при электронном голосовании на выборах и референдумах. Решение о его проведении принимается ЦИК РФ или по ее поручению избирательной комиссией субъекта РФ. (Закон вступил в силу 23 мая, положения применяются к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов, референдумов, назначенных после 1 января 2026 года).

Продление антисанкционных мер в экономике

На 2026 год продлевается часть антикризисных полномочий Правительства РФ. Среди них — установление особых правил разрешительной деятельности, формирование перечня товаров для параллельного импорта, определение особенностей обращения лекарств и медизделий. Другим законом продлена возможность ввоза и обращения в РФ лекарств в иностранной упаковке.

Иноагентов лишили налоговых льгот

Для иностранных агентов устанавливается единая ставка налога на доходы физических лиц в размере 30%. Также их лишили ряда налоговых льгот.

Бесплатное питание и проживание в интернатах школ искусств

Плата за проживание и питание детей в интернатах федеральных образовательных организаций в сфере искусств будут осуществляться за счет федерального бюджета. Раньше финансирование шло за счет средств их родителей и внебюджетных средств образовательных организаций. Закон направлен на поддержку талантливых детей и снижение финансовой нагрузки на их родителей.

Станет проще вернуть излишне уплаченную госпошлину

Заявление о возврате излишне уплаченной (взысканной) пошлины можно будет подавать через Госуслуги или региональные порталы госуслуг. Ранее это касалось только ситуаций, когда заявитель обращался за юридически значимым действием и уплачивал пошлину аналогичным способом.

Поправки в Налоговый кодекс

Вступят в силу комплексные изменения налогового законодательства. Ставка НДС составит 22%. Льготная ставка в размере 10 % сохранится для социально значимых товаров. Изменятся условия применения упрощенной и патентной систем налогообложения. Можно будет вернуть НДФЛ с расходов на физкультурно-оздоровительные услуги для родителей-пенсионеров.

Региональные доплаты к пенсиям

Территориальные органы Социального фонда России смогут осуществлять региональные соцдоплаты к пенсии неработающим пенсионерам, доходы которых не достигают величины прожиточного минимума в регионе. Изменение касается регионов, где власти подпишут соглашения с СФР о передаче этих полномочий. Закон упростит систему назначения выплат.

Оценка юрлиц и ИП

За ФНС России закрепляется полномочие по анализу финансово-хозяйственной деятельности компаний с помощью сервиса оценки юридических лиц. Выписку смогут получать не только сами проверяемые компании или ИП, но и иные лица, которые имеют такое право по закону, например контрагенты. Такой анализ используется в том числе для проверки кандидатов на участие в госзакупках и претендентов на получение региональных налоговых льгот.

Внесудебное обжалование приостановления госрегистрации прав на недвижимость

Решения о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета или госрегистрации прав на недвижимое имущество можно будет обжаловать как в суде в порядке административного производства, так и во внесудебном порядке — через апелляционные комиссии. Также установлены дополнительные квалификационные требования к государственным регистраторам прав.

Инвестиционный вычет для компаний, поддерживающих спортшколы

Организациям, которые безвозмездно передают имущество государственным и муниципальным образовательным организациям, реализующим дополнительные образовательные программы спортивной подготовки и дополнительные общеразвивающие программы в области физкультуры и спорта, предоставляется право на инвестиционный налоговый вычет.

Выплаты по нетрудоспособности для самозанятых

В России с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года пройдет пилотный проект, который даст возможность самозанятым гражданам добровольно делать ежемесячные взносы в Социальный фонд России, чтобы получать пособие по временной нетрудоспособности. Присоединиться к программе можно до 30 сентября 2027 года включительно. Размер выплаты будет зависеть от стажа и страховой суммы.

Информирование о перечислении средств маткапитала

Соцфонд будет уведомлять семьи о перечислении маткапитала на выбранное направление в месячный срок после этой операции, а в случае ежемесячных выплат — в течение месяца после перечисления последней из них. Так семьям будет легче узнать, сколько средств из маткапитала потрачено, на какие цели и сколько осталось.

Помощь многодетным семьям

Для многодетных родителей снимаются ограничения на включение в страховой стаж периодов ухода за ребенком до полутора лет и расширяются налоговые льготы. Матери-героини будут получать социальные гарантии наравне с Героями России и Героями Труда. Для них также устанавливается дополнительное материальное обеспечение (415% размера социальной пенсии).

Социальный контракт для участников СВО

Демобилизованные участники специальной военной операции смогут воспользоваться социальным контрактом в целях осуществления предпринимательской деятельности. Помощь будет оказываться без проведения оценки среднедушевого дохода.

Увековечение памяти жертв геноцида советского народа

Определяются формы увековечения памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны, в том числе проведение поисковых работ, сооружение памятных знаков, создание музеев и произведений искусства. В России появится новая памятная дата: 19 апреля — День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Утилизация упаковки

Производители или импортеры упаковки будут обязаны утилизировать не менее 75 % ее массы. С 2027 года норматив должен достичь 100 %. Решение позволит увеличить объемы переработки вторичных ресурсов в стране и минимизировать захоронение отходов потребления.

Учет срока службы добровольцем при назначении пенсии

При назначении пенсий за выслугу лет добровольцам — участникам СВО, которые на день увольнения со службы имели менее 20 лет выслуги, будут засчитываться периоды пребывания в добровольческих формированиях. Расчет будет вестись из соотношения два дня пребывания в добровольческом формировании за один день службы, а время выполнения задач в особых условиях — в льготном исчислении.

Изменения в закон о воинской службе

Призыв граждан на военную службу будет осуществляться на основании указа Президента РФ в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря. Отправка граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, к местам ее прохождения будет осуществляться два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Совершенствование механизма апелляционных жалоб в гражданском судопроизводстве

Судам апелляционной инстанции передаются полномочия по разрешению вопросов приемлемости апелляционных жалоб в гражданском судопроизводстве. Заявление о восстановлении пропущенного процессуального срока нужно будет подавать также в суд апелляционной инстанции. Кроме того, нельзя будет обжаловать определение о восстановлении пропущенного процессуального срока подачи апелляционной жалобы.

Поддержка благотворительной деятельности работников

В Трудовом кодексе закрепили поддержку корпоративного волонтерства и благотворительности. Теперь соответствующий пункт может быть включен в коллективный договор.

Обеспечение граждан лекарствами для лечения орфанных заболеваний

Правительство сможет выделять межбюджетные трансферты тем регионам, которые не справляются самостоятельно с финансированием лечения орфанных заболеваний.

Рост госпошлин на алкогольную продукцию

Стоимость лицензии на закупку, хранение и поставки алкоголя увеличится до 1,5 млн руб. Введены новые виды пошлин в сфере лицензирования операций с этиловым спиртом и алкогольной продукцией.

Поддержка участников СВО

Участники СВО и члены их семей смогут обратиться за кредитными каникулами до 31 декабря 2026 года. Кроме того, для них предусматриваются льготы по транспортному и земельному налогам. Ранее, 26 декабря, заработали нормы, согласно которым участники СВО получили право на бесплатное второе среднее профобразование, а для их совершеннолетних детей продлили льготы после окончания школы до 1 сентября.

Выписка из ЕГРН вместо свидетельства ИНН

Факт учета организаций, предпринимателей и граждан в налоговых органах будет подтверждаться выпиской из Единого государственного реестра налогоплательщиков. Она заменит свидетельство и уведомление о постановке на учет (ИНН). Выданные ранее документы менять не нужно, они сохраняют свою силу.