Галерею искусств на мысе Хрустальном построили

Композиционно галерея является составляющей культурного кластера, создаваемого на мысе Хрустальный.

По словам директора музейно-выставочного центра Виталия Зотова, уникальность Российской галереи искусств в том, что сначала появилось учреждение, были разработаны концепция и программа музея, стратегия его развития, сформулированы требования к проектированию, и только потом стал разрабатываться архитектурный проект.

В.Зотов также утверждает, что новое здание Российской галереи искусств на сегодня — самый современный музей в России. В галерее — четыре выставочных зала, их площадь составляет более трех тысяч квадратных метров.

Особенно интересна выполненная система освещения, состоящая из специальных ферм, которые при помощи управляемого с планшета механизма способны обеспечивать самые разные сценарии статического и динамического освещения.

Все пространство галереи будет открыто посетителям. Находясь внутри, можно будет посмотреть выставку, насладиться эффектом полного погружения в уникальном купольном театре, просто посидеть за столиком с книгой и чашкой кофе. В комплекс также входят Центр развития и творчества, Центр цифрового искусства, Центр исследований и реставрации. Как сообщается, необходимое оборудование уже завезено, оно позволит работать не только с фондами галереи, но и с предметами искусства других музеев.

Торжественно представить новое выставочное пространство планируется в мае 2026 года. По этому случаю будут открыты сразу две выставки: посвященная творчеству Александра Дейнеки и еще одна, на тему морской стихии — о людях, которые покоряли моря.

— Главным событием у нас станет выставка работ Дейнеки. Честно скажу, это будет совершенно потрясающе, таких его выставок на нашей памяти точно не делали. Честно сказать, мы сами немножечко побаиваемся масштаба. Вторая выставка будет тоже потрясающе интересна, ее рабочее название «Герои морской стихии». Она будет посвящена образу моря и людям, которые живут у моря, приручают море, воюют на море, совершают какие-то поступки. Эту выставку мы планируем открыть к Дню России и Дню рождения города, — рассказал В.Зотов.

Он также отметил, что 2026 год станет для Севастополя годом сплошных открытий.

— Откроется наша галерея, наконец-то откроется Художественный музей им.Крошицкого, панорама «Оборона Севастополя» и постоянная экспозиция музея-заповедника «Херсонес Таврический», — анонсировал он.

Переезд в новое здание из временного здания на ул.Портовой, 17 начнется уже в первые месяцы наступившего года.