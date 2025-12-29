Усилят контроль за обслуживанием лифтового оборудования

Госдума в третьем чтении приняла федеральный закон , направленный на совершенствование порядка обслуживания, содержания и ремонта лифтов и лифтового оборудования в многоквартирных домах (МКД).

Основное новшество заключается в жестком ограничении круга исполнителей работ. Отныне заниматься техническим обслуживанием лифтов смогут исключительно организации и индивидуальные предприниматели, внесенные в федеральный реестр специализированных лифтовых компаний. Управляющим компаниям, товариществам собственников жилья и собственникам помещений отводится 90 дней с момента вступления закона в силу на оформление договоров с аккредитованными лифтовыми организациями.

Кроме этого, документ детально прописывает перечень обязательных мероприятий, которые включают регулярное техническое обслуживание, текущий ремонт, аварийно-диспетчерское сопровождение, а также плановый ремонт и замену изношенных узлов.

В пояснительной записке авторы закона ссылались на данные Ростехнадзора и Национального лифтового союза, согласно которым за последние пять лет в России произошло более 330 несчастных случаев, связанных с лифтами, более половины из которых привели к травмам или смерти граждан.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.