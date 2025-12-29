Татуировку спрятала, а комментарии в соцсетях не стерла
Полицейские задержали жительницу Севастополя за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации.
Во время мониторинга соцсетей сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Севастополю выявили комментарии пользователя, который оскорбительно высказывался в отношении военнослужащих ВС РФ и участников специальной военной операции. В результате оперативно-розыскных мероприятий совместно с коллегами из регионального подразделения УФСБ России было установлена, что автор сообщений — 53-летняя местная жительница. Женщину задержали при силовой поддержке спецподразделения СОБР «Сокол» Росгвардии.
Позже выяснилось, что в 2012 году дама сделала себе татуировку с трезубом — гербом Украины, а осенью 2024 года перекрыла ее другой, замаскировав. Но при этом активно продолжала поддерживать действия киевского режима в соцсетях.
В отношении правонарушительницы составлен административный протокол по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ». Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Собранные полицейскими материалы будут направлены в районный суд для рассмотрения по существу.
«Товарищем майором проведена со мной разъяснительная беседа. Цели и задачи СВО мне разъяснены», — сообщила на камеру задержанная.