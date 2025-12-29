Татуировку спрятала, а комментарии в соцсетях не стерла

Во время мониторинга соцсетей сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Севастополю выявили комментарии пользователя, который оскорбительно высказывался в отношении военнослужащих ВС РФ и участников специальной военной операции. В результате оперативно-розыскных мероприятий совместно с коллегами из регионального подразделения УФСБ России было установлена, что автор сообщений — 53-летняя местная жительница. Женщину задержали при силовой поддержке спецподразделения СОБР «Сокол» Росгвардии.

Позже выяснилось, что в 2012 году дама сделала себе татуировку с трезубом — гербом Украины, а осенью 2024 года перекрыла ее другой, замаскировав. Но при этом активно продолжала поддерживать действия киевского режима в соцсетях.

В отношении правонарушительницы составлен административный протокол по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ». Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Собранные полицейскими материалы будут направлены в районный суд для рассмотрения по существу.

«Товарищем майором проведена со мной разъяснительная беседа. Цели и задачи СВО мне разъяснены», — сообщила на камеру задержанная.