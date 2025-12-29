Потепление в Крыму начнется с 4 января

Обильно выпавший снег на плато Ай-Петри и Ангарском перевале в Крыму сохранится до 3 января.

Затем зима сделает на полуострове паузу: начнется потепление, и выпавший снег стает, сообщила ТАСС замначальника Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — начальник Гидрометцентра Татьяна Любецкая.

«Снега больше всего выпало в горах: на Ангарском перевале — 20 см, на Ай-Петри — 41 см. Там прекрасные условия для катания, настоящая зима, которая завершится 3 января. Начиная с 3 января произойдет повышение температуры воздуха, будет около 3-4 градусов тепла. Снег стает», — сказала начальник Гидрометцентра.

В конце текущей недели и в следующие выходные дни погода в Крыму будет определяться южными циклонами, которые принесут потепление ночных температур воздуха до 3-8 градусов тепла. Днем столбики термометров будут подниматься до 5-10 градусов тепла, уточнила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что Крымский полуостров впервые с 2017 года встретит Новый год со снегом. Первый в этом году снег на Ай-Петри выпал 13 декабря, на равнинной части Крыма — 26 декабря, осадки продолжаются.