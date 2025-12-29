Пьяный водитель остался и без автомобиля, и без денег

По приговору суда у водителя конфискованы денежные средства от продажи автомобиля, которым он управлял в нетрезвом состоянии.

Как сообщала пресс-служба прокуратуры Севастополя, суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя.

Ранее мужчина был привлечен к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения, но в марте 2025 года вновь сел за руль пьяным. На пр.Генерала Острякова он попал в ДТП.

Ленинский районный суд назначил виновному 1,5 года принудительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства. Наказание любитель пьяной езды будет отбывать в исправительном центре. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение 2 лет.

Мужчина успел продать свой автомобиль, чтобы избежать его конфискации в собственность государства. Но суд конфисковал у виновного 750 тысяч рублей, что соответствует стоимости проданного авто.