Набережной в районе Аполлоновой бухты не будет

Это, в частности, следует из утвержденного 29 декабря на заседании правительства Севастополя проекта планировки и межевания территории в районе Аполлоновой бухты.

Как сообщила и.о.директор департамента архитектуры Юлия Шемонаева, территория планировки составляет 3,26 га.

— Так как землепользование было образовано еще до принятия водного кодекса РФ, ограничения связаны с тем, что береговая полоса, как территория общего пользования требует изъятия части земельных участков, которые были предоставлены ранее. Поэтому образовали земельные участки с учетом сложившегося землепользования и без учета ограничений, связанных с береговой полосой. Набережную там не сформируешь, но там дома у людей стоят, — сообщил заместитель губернатора Максим Жукалов.

Еще ранее Ю.Шемонаева докладывала, что в 2023 году по данному проекту были проведены общественные обсуждения, в результате чего документация была направлена на доработку. Причина — на значительную часть земельных участков и расположенных на них домовладений документация была оформлена при Украине и не была переоформлена в российском правовом поле. Поэтому гражданам было рекомендовано принять меры по оформлению документов на свои жилые дома.

— Настоящим проектом образуются земельные участки под жилыми домами, с учетом существующих условий стесненных застройки, а также прав на участки до 2014 года. Резервирования или изъятия земельных участков для госнужд не предусмотрено. Процедура общественных обсуждений по проекту завершена, количество юридически значимых предложений — три, они учтены, — сообщила Ю.Шемонаева.