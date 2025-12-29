На Фиоленте вводят графики веерного отключения света
В ночь на 1 января ожидается понижение температуры воздуха — следовательно возрастет электропотребление.
О том что на Фиоленте электроэнергию будут подавать по графику, сообщил первый заместитель губернатора Алексей Парикин 29 декабря на заседании городского правительства. Так он ответил на вопрос губернатора Михаила Развожаева о нынешней ситуации с электроснабжением в этом районе Севастополя.
— Вводим графики веерного отключения. Во многих садовых товариществах причиной отключения является перекос фаз: отгорают фазы на высоковольтных линиях. Здесь вопрос больше к председателям садовых товариществ. Они у себя внутри должны выполнить работу по привлечению специалистов, — пояснил А.Парикин.
— Где садовые товарищества сейчас привлекут квалифицированных специалистов?! Придется делать нам, привлекать специалистов, — прервал своего зама М.Развожаев.
На это А.Парикин ответил, что как раз над этим вопросом нужно думать совместно.
— Нужно, чтобы председатели услышали, что мы готовы идти им навстречу, вместе прорабатывать, — сказал он.
В ответ М.Развожаев посетовал, что вместо этого председатели всем рассказывают, что это генераторы плохие, включить не могут. А не то, что у них фазы отгорают.
По информации А.Парикина, шесть бригад Севастопольэнерго сейчас направлены на помощь специалистам 102-й энергосети.
— Поэтому, надо помогать, а дальше будем разбираться и делать выводы. Пройдем очередной этап, связанный с неблагоприятными погодными условиями и температурными явлениями, — отреагировал на слова зама М.Развожаев.
По его информации, с 31 декабря на 1 января в Севастополе ожидается самая тяжелая по погодным условиям ночь: температура опустится ниже нуля. Это означает повышенное потребление электроэнергии.
— Поэтому надо все ДГУ-шки (дизель-генераторные установки) проверить и всем все объяснить, — наставлял подчиненных глава города.
На это А.Парикин заверил, что все шесть бригад уже работают в круглосуточном режиме.