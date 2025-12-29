На Фиоленте проложат «умные» сети

Электросети для района у мыса Фиолент в Севастополе планируется обновить с учетом современных технологий, чтобы они стали «умными», сообщил губернатор Михаил Развожаев в эфире телеканала «Россия-24».

Около мыса Фиолент на юге города в настоящее время активно развивается район частного сектора. Ранее здесь были только садовые товарищества, и коммунальные сети до сих пор рассчитаны на них, в связи с чем тысяч жителей ежегодно касаются аварийные отключения — в том числе, и зимой. М.Развожаев уже сообщал, что для обеспечения района запланировано строительство новых подстанций.

«Нужно строить новую мощную подстанцию, разводящие сети. <...> Мы хотим сделать «умные» сети», — цитирует интервью губернатора ТАСС.

Он подчеркнул, что планируется создать современную энергетическую инфраструктуру. Тем более, что примеры на Крымском полуострове уже есть — проект «умных» сетей реализован компанией «Таврида электрик» в Сакском районе Республика Крым.

На сайте «Таврида Электрик» поясняется, что «умные» сети — это комплекс технологических решений, которые, с одной стороны, делают инфраструктуру более надежной, с другой — автоматически определяют место аварий, что ускоряет время их устранения. Есть и ряд иных преимуществ перед традиционными системами.

Губернатор добавил, что также решается вопрос с газоснабжением микрорайона вокруг Фиолента — планируется строительство кругового газопровода. По его оценкам, это займет порядка трех лет.