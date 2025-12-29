Лучшие фотографии 2025 года покажут 9 января

В Севастопольском центре культуры и искусств на ул.Ленина, 25 9 января в 16.00 состоится открытие отчетной выставки народного фотоклуба «Бриг».

Участники — два десятка авторов, среди которых — как ветераны клуба Виктор Соколов, Александр Бурцев, так и начинающие творческий путь фотографы. В экспозиции — лучшие работы, сделанные в 2025 году.

Во время открытия традиционно пройдет народное голосование: зрители выберут лучшую фотографию.

Важно: для входа в СЦКИ нужно иметь паспорт.

Народный фотоклуб «Бриг» основан в 1961 году. Сегодня клуб объединяет более 50 любителей фотографии: как профессионалов, так и аматоров.