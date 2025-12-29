Купить недвижимость можно при помощи портала госуслуг

В каталоге на портале «Госуслуги» россияне могут воспользоваться новым сервисом — «Приобретение недвижимости».

Государство активно работает над улучшением качества услуг, предоставляемых гражданам. С момента запуска в 2021 году федерального проекта «Государство для людей» на платформе можно найти различные жизненные ситуации (ЖС).

Новый сервис — «Приобретение недвижимости» позволит сделать процесс покупки и регистрации недвижимости максимально простым и понятным и дает информацию о ключевых этапах сделки.

Важная часть покупки — проверка прав на объект, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), а также отсутствие ограничений и обременений. Здесь можно узнать, какие документы необходимо запросить у продавца, какие данные следует учесть при составлении договора купли-продажи, а также получить пошаговую инструкцию по регистрации недвижимости. Это позволит избежать распространенных ошибок и упрощает взаимодействие сторон.