Изменили модель расчета за накопление ТКО

Новая модель расчета оплаты за накопление твердых коммунальных отходов (ТКО) будет изменена с 1 октября 2026 года. Постановление об этом принято на заседании правительства Севастополя 29 декабря.

— У нас с 1 октября 2026 года предлагается для жилых домов взимать плату с метра квадратного, а для многоквартирных домов — по количеству зарегистрированных в квартире. То есть будет смешанная модель, — представила документ и.о.директора департамента городского хозяйства Наталья Гуляева.

Губернатор Михаил Развожаев назвал эту модель более справедливой:

— Потому что, если дом 500 комнат, и в нем проживает один человек, то при сегодняшней схеме, притом, что мусора образуется гораздо больше, платит он весьма скромно. В то же время маленькая однокомнатная квартира, где проживает несколько человек, платит больше, чем за индивидуальный жилой дом.

По словам губернатора, новая схема является завершающей в длительной эпопее по изучению норм накопления ТКО, которая длилась четыре сезона.

Н.Гуляева объяснила, что актуальные нормативы накопления необходимы в том числе для разработки и утверждения территориальной схемы обращения с отходами, организации транспортировки, обработки, утилизации и захоронению ТКО, а также для регламентирования деятельности региональных операторов.

На сегодня, владельцы индивидуальных жилых домов платят за накопление ТКО из расчета количества зарегистрированных человек. По такой же схеме платят и владельцы квартир и в МКД.

Уже в завершении своего доклада Н.Гуляева сказала, что представленная схема заработает для владельцев гостиниц, апартаментов и гостевых домов вовсе не с октября, а с момента публикации данного постановления.