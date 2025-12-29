Индустриальный парк могут ввести в 2026 году

Надежда на ввод в эксплуатацию индустриального парка «Гераклид» появилась после одобрения проекта планировки и межевания территории, на которой он расположен.

Как сообщила 29 декабря на заседании правительства директор департамента архитектуры Юлия Шемонаева, проектируемая территория площадью 81,3 га расположена в районе Камышовского шоссе.

Изменения в проект подготовлены в связи с обращением департамента экономического развития, «в связи с необходимостью организации территории индустриального парка, в соответствии с градостроительной документацией, а также с целью корректировки красных линий улично-дорожной сети». Также предусмотрена организация подъездных путей, в том числе путем установления сервитутов и коридоров для инженерных коммуникаций.

«Изъятие земельных участков не предусмотрено. Процедура общественных обсуждений завершена, замечания и предложения учтены», – сообщила Ю.Шемонаева.

Как уточнил заместитель губернатора Максим Жукалов, утверждение проекта планировки и межевания территории необходимо для прохождения госэкспертизы.

«Чтобы пройти последний вариант экспертизы и наконец-то ввести наш индустриальный парк. Надеюсь, в следующем году это событие все-таки случится», – отреагировал на пояснение глава города Михаил Развожаев.

Создание площадки севастопольского индустриального парка в районе Камышовского шоссе и ул.Индустриальной началось еще в 2018 году. Из федерального бюджета на эти цели было выделено более миллиарда рублей.

Как предполагалось изначально, «Гераклид» должен стать базой для крупных инвесторов и производств. Однако, стройка явно затянулась. Так, осенью 2022 года в правительстве города отчитались о 90-процентной готовности всех объектов, но через год ввод объекта перенесли на первый квартал 2024 года.

В 2025 года степень строительной готовности объекта почему-то снизилась до 77%, о чем в январе 2025 года «Севастопольской газете» сообщили в городском департаменте капитального строительства.