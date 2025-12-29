Газовая заправка на Фиоленте работает без лицензии

Прокуратура Балаклавского района Севастополя во время проверки нашла нарушения в деятельности газовой заправочной станции в районе мыса Фиолент: лицензии нет, а нарушения противопожарной безопасности есть.

Прокурор района внес директору коммерческой организации, которая организовала деятельность ГЗС, представление об устранении нарушений закона, однако необходимые меры руководством станции не приняты.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о приведении деятельности газовой заправочной станции в соответствие с требованиями закона. Ленинский районный суд Севастополя иск удовлетворил, но оно пока в законную силу не вступило.