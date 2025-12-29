Екатерина Алтабаева займется делами ЮНЕСКО

Сенатор от Севастополя вошла в состав российской комиссии по делам специализированного учреждения Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

«В октябре по распоряжению Правительства РФ меня включили в состав Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО», — написала сенатор в соцсетях.

Она также сообщила, что на итоговом заседании Комиссии в Министерстве иностранных дела России были подведены итоги сотрудничества по линии ЮНЕСКО за прошедший год и обсуждены планы работы на будущее.

Так по итогам текущего года список российских объектов всемирного наследия ЮНЕСКО расширился до 34. Объектом ЮНЕСКО стал шедевр палеолитического искусства «Наскальная живопись пещеры Шульган-Таш», расположенная в Башкирии.

ЮНЕСКО — особая структура ООН. Она была основана в 1945 году для сотрудничества стран в сферах образования, науки и культуры. Организация занимается охраной культурного и природного наследия, а также поддержкой образовательных инициатив.

На сегодня насчитывается 1223 объекта Всемирного наследия, из которых 34 в РФ — 11 природных и 23 культурных. По общему количеству объектов Россия занимает девятое место в мире, а по числу природных — четвертое. В том числе четыре объекта имеют статус трансграничных.

В список культурных объектов ЮНЕСКО входят Московский кремль и Красная площадь, исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников, Кижский погост, белокаменные памятники Владимира и Суздаля, культурно-исторический ансамбль Соловецких островов, архитектурный ансамбль в Троице-Сергиевой лавре в Сергиевом Посаде и другие.

Музей-заповедник «Херсонес Таврический», который был признан объектом всемирного культурного наследия в украинское время (2013 году) в российский список не входит.