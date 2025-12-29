Автобусам №4 и №10 меняют схему движения

Работы по строительству новой дороги длиной 1,74 км завершили: уже запущено движение. Как сообщили в департаменте транспорта, изменилась схема маршрутов автобусов №4 и №10.

Так автобус №4 (ул.Адмирала Макарова — детская поликлиника на ул.Корчагина) по направлению в сторону Камышовой бухты после остановки «Пляж Омега» свернет направо и будет двигаться по Античному проспекту с остановками: «Усадьба Эвклида», «Инженерная школа», «Динопарк», «Проспект Античный». Конечная остановка — «Детская поликлиника» на ул.Корчагина. В обратный рейс автобус пойдет по тому же маршруту через пр.Античный. Обратите внимание! Из маршрута убрали пр.Героев Сталинграда, ТЦ «Апельсин» и ДКР.

Маршрут автобуса №10 (пл.Восставших (временно) — ул.Челнокова) в сторону Камышовой бухты после остановки «Пляж «Омега» привычно двигается по пр.Героев Сталинграда с остановками «ул.Блюхера», «Бухта Камышовая», потом сворачивает на Античный проспект с остановками: «Динопарк», «Инженерная школа», «Усадьба Эвклида», «ЖК «Омега-сити», «Ул.Челнокова» — конечная. В сторону города «десятка» отправится по тому же маршруту — через пр.Античный, проспект Героев Сталинграда и ПОР.