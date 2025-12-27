Тарифы на содержание жилого помещения подняли в полтора раза

Новые тарифы, по которым с 1 января 2026 года собственники квартир в многоквартирных домах (МКД) будут платить государственным управляющим компаниям за содержание жилых помещений, установили на заседании правительства Севастополя 25 декабря.

Раньше тарифы варьировались в зависимости от этажности домов и степени их благоустроенности — наличия лифта, мусоропровода и т.д. Теперь будет проще:

— для жилых домов с лифтом, электричеством, водой, канализацией, отоплением, газом — 26,18 руб./кв.м общей площади;

— для жилых домов без лифта, но с электричеством, водой, канализацией, отоплением, газом — 25,34 руб./кв.м;

— для жилых домов без лифта, без отопления, но с электричеством, водой, канализацией и газом — 24,51 руб./кв.м;

— для жилых домов, в которых есть лишь электричество, — 23,65 руб./кв.м.

Редакция сравнила действующий тариф 2025 года для «брежневки» без лифта — 16,26 руб./кв.м. Рост составит 56%! В доме постройки 70-х годов прошлого века с лифтом тариф вырастет с 20,57 руб./кв.м до 26,18 руб./кв.м — это +27%.

Предыдущий раз тарифы на содержание жилого помещения в Севастополе поднимали в мае 2024 года. Тогда их подняли на 7%.