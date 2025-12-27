Севавтодор дежурит на дорогах

За ночь на 27 декабря дорожниками Севастополя израсходовано 430 тонн противогололедного материала.

Как сообщила пресс-служба департамента транспорта, в диспетчерскую службу поступило 44 заявки. Комбинированные дорожные машины оперативно были направлены на место. Задействовано 15 единиц техники.

Большой объем работ проведен как в пригороде, так и на основных автомобильных дорогах, опасных участках, мостовых сооружениях, путях следования общественного транспорта.

Работы продолжаются в усиленном режиме.

Сообщить, на каких дорогах скользко, можно по телефону диспетчерской Севавтодора: +7 (8692) 45-56-72 или +7 (979) 024-00-17.

По данным гидрометцентра, 27 декабря в Севастополе облачно с прояснениями. Утром на дорогах местами гололедица. Днем — небольшой снег. Ветер северный 10-15 м/с. Температура воздуха — +3...+5°С.

Осадки — снег и мокрый снег, по прогнозам синоптиков, сохранятся на полуострове как минимум ближайшие четыре дня.