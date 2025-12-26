Вместо деревянных настилов пообещали дорожки из асфальтовой крошки

Для удобства подхода к новой дороге на Античном проспекте в ограждении сделают бреши, а через пустырь проложат дорожки.

И.о. заместителя губернатора Севастополя Павел Иено еще раз встретился с жителями домов, оказавшимися отрезанными от цивилизации проспектом Античный.

— Проговорили с местными жителями вопрос обеспечения безопасных и удобных проходов от жилых домов к дороге. Пришли к мнению, что деревянные настилы будут непрактичными, — написал в соцсетях чиновник.

Он пообещал, что у пешеходных переходов, расположенных вблизи школы, подрядчик демонтирует несколько секций ограждений. На основание из геотекстиля рабочие отсыпят асфальтобетонную крошку. Дорожки обустроят там, где раньше были грунтовые тропинки в том числе возле Динопарка. Эту работу должны завершить до Нового года.

Сложности с обустройством пешеходных путей для жителей Античного проспекта связаны с тем, что пустырь, по которому они привыкли ходить из одного района в другой, — объект культурного наследия и требует соблюдения жестких требований.

Также П.Иено сообщил, что строительство дороги на пр.Античном завершено. На объекте работает приемная комиссия. Движение планируют запустить в ближайшие дни.

Напомним, что проблемы у людей как раз и возникли из-за строительства этой дороги. Из-за установки на тротуарах нового проспекта ограждения, жителям, чтобы перейти на другую сторону проспекта приходится делать километровый крюк. По прямой там всего 70 метров, но через «древнегреческий пустырь», который в плохую погоду почти непрозодим из-за луж. Но и километровый обход также приходится делать по грязи.

Люди просили городскую власть не усложнять им жизнь: обустроить пешеходные дорожки в привычных и удобных для них местах.