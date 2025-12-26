В вагон поезда вас пустят по скану лица

В Москве, Нижнем Новгороде, Иванове и Костроме прошли испытания сервиса быстрой посадки на поезд по биометрии «Мигом». Новое решение, которое позволяет подтвердить личность без предъявления документов, реализовано Центром биометрических технологий и «РЖД» на базе единой биометрической системы.

Как сообщила пресс-служба кабмина России, сервис испытывается на трех маршрутах: Москва – Нижний Новгород, Москва – Иваново, Москва – Кострома. В тестировании принимает участие ограниченная группа пассажиров. Ожидается, что сервис станет доступен пользователям на перечисленных направлениях в первом квартале 2026 года.

Чтобы воспользоваться сервисом, понадобится подтвержденная биометрия. Ее можно зарегистрировать в уполномоченном банке или на дому — с помощью выездной регистрации. После этого останется только предоставить согласие на обработку данных.

Идентификация проводится при посадке в вагон на портативном устройстве проводника. Биометрия добровольна. Во всех пользовательских сценариях технология выступает в качестве дополнительного — самого простого и комфортного способа получения услуг. На сегодняшний день законодательство строго запрещает любую дискриминацию, включая ограничение доступа к услугам для тех, кто решил не регистрировать биометрию. Ее регистрация также возможна только с согласия гражданина.

Всё сделают «Мигом»

Сервис быстрой посадки на поезд — часть платформы «Мигом», реализуемой на базе государственной единой биометрической системы. Платформа включает в себя сервисы заселения в гостиницу без паспорта, подтверждения возраста при покупке товаров с возрастными ограничениями, безбарьерного прохождения предполётных проверок, самообслуживания в МФЦ и ряд других.