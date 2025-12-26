В новогоднюю и рождественскую ночь транспорт будет ходить всю ночь

В новогодние праздники продлят график движения в новогоднюю и рождественскую ночи. Об этом рассказала начальник управления транспорта департамента транспорта Марина Иванова

Троллейбусные маршруты №7, 9, 10к, 12, автобусные маршруты №3, 22, 74, 94 и 92, а также катерный маршрут «Графская пристань – Северная» будут ходить в новогоднюю ночь (с 31 декабря на 1 января) с 22.00 до 4.00, в рождественскую ночь – с 6 на 7 января с 22.00 до 4.00.

В новогоднюю и рождественскую ночи, а также в предстоящие выходные (27 и 28 декабря) запустят бесплатный экспресс-маршрут с СОК «Им.200-летия Севастополя» до Нового Херсонеса. Автомобилистам предлагается оставлять свои автомобили и добираться до Нового Херсонеса на бесплатном общественном транспорте.

Такой маршрут будет ходить в новогоднюю ночь с 31 декабря до 1 января с 22.00 до 4.00 утра, а также 2, 3 и 4 января – с 11.00 до 21.00. В канун Рождества бесплатный экспресс-маршрут будет ходить с 11.00 (6 января) до 5.00 (7 января).Он также продолжит свою работу 7 января с 11.00 до 21.00.

По словам М.Ивановой, на ряде маршрутов существуют два графика движения: по рабочим, а также выходным и праздничным дням. Маршруты, которые имеют такое разделение графиков, в период с 1 по 11 января будут работать по графику выходных и праздничных дней.

Актуальное расписание движения опубликовано на сайте ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города».