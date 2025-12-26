Изъято более 50 тысяч поддельных документов

В подпольных типографиях изготавливали фальшивки и продавали через интернет в нескольких регионах страны. Севастополь в их числе.

Свыше 2,6 млрд рублей — таков общий доход от деятельности нелегальных типографий, которые ликвидировали сотрудники МВД России в Москве. Более 50 тысяч поддельных документов изъято в нескольких регионах страны в результате мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками УФСБ России по городу Москве и Московской области, Пензенской, Свердловской, Рязанской, Ярославской, Тульской, Калужской, Курской областям, Республике Татарстан, Республике Крым и городу Севастополю.

Предварительно установлено, что злоумышленники изготавливали и продавали фальшивые паспорта, дипломы об образовании, повышении квалификации, медицинские справки, водительские удостоверения и иные документы с реквизитами органов государственной власти. Большинство из них печатались на официальных бланках, в которые вносилась недостоверная информация.

Потенциальных клиентов находили, размещая объявления в соцсетях, мессенджерах и на сайтах. Всего функционировало не менее 200 таких интернет-ресурсов. Готовые изделия отправлялись почтой в регионы России и доставлялись курьерами в пределах Московской области.

14 фигурантов уголовного дела заключены под стражу, в отношении еще 45 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждены уголовные дела по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов группой лиц по предварительному сговору». Максимальное наказание — лишения свободы на срок до 6 лет.

Мероприятия по установлению соучастников подозреваемых, а также всех эпизодов их противоправной деятельности продолжаются, сообщила пресс-служба МВД России.