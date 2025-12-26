Эрмитаж направил документы для защиты арестованного в Польше археолога

Сотрудники Государственного Эрмитажа направили в российское консульство в Польше документы в защиту арестованного российского археолога Александра Бутягина, сообщил ТАСС отец ученого Михаил Бутягин.

Сотрудник Эрмитажа, российский археолог А.Бутягин был задержан польскими спецслужбами на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря. Он отказался от дачи показаний в прокуратуре. Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней. 23 декабря польская прокуратура получила от украинской стороны просьбу об экстрадиции. Как утверждает польская прокуратура, на Украине Бутягину может грозить до 10 лет тюрьмы.

«Крымские музеи собрали данные в защиту. Эрмитаж получил их и добавил свои данные, отослал консулу», — сказал отец археолога.

Суд, на котором будет решаться вопрос об экстрадиции А.Бутягина в Киев, должен состояться до 13 января.

В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу, проводящему раскопки в Крыму.