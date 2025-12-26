Банк России выпустил обновленную тысячерублевую банкноту

Изображения на купюре в 1000 рублей посвящены Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Обновленная банкнота выполнена в современном дизайне и имеет усиленный защитный комплекс.

«Основное изображение лицевой стороны — Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне изображены Саратовский автомобильный мост, судно на подводных крыльях «Метеор-120Р», Дворец земледельцев в Казани», — сообщила пресс-служба Банка России.

Купюра сохранила цветовую палитру и выполнена в бирюзовой гамме. Также на банкноте размещен QR-код, ведущий на страницу сайта Банка России с подробной информацией о художественном оформлении и признаках подлинности.

Новая тысячерублевка будет поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года.

Это вторая попытка ЦБ представить новую купюру номиналом 1000 рублей, посвященную Приволжскому федеральному округу. Первая, в 2023 году, сопровождалась скандалом. На лицевой стороне разместили изображение Никольской башни Нижегородского кремля, а на оборотной — храма Казанского кремля. Однако с купола храма был удален православный крест, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Выпуск банкноты было решено приостановить.

Для выбора нового символа ЦБ объявил народное онлайн-голосование, в котором приняли участие около 700 тысяч человек. Большинство высказалось за изображение на 1000-рублевой купюре скоростного пассажирского судна «Метеор». Такие суда широко используются на Волге, в том числе и для перевозки пассажиров между Нижним Новгородом и Казанью. Символы для новой купюры утвердил Банк России.