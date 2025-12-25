Ждут шторма

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю, на 28 и 29 декабря ожидается усиление северо-западного ветра до 25-30 м/с, морские волны — до пяти метров. Также в прогнозе снег, мокрый снег, обледенение судов, парение моря.

В связи с ветреной погодой возможны нарушения в работе морского и наземного транспорта, повреждение конструкций и подтопление строений. Позаботьтесь о детях, пожилых и маломобильных людях. Не выпускайте домашних животных на улицу, откажитесь от дальних поездок, выхода в море, походов в горы и лес.

Немного раньше

МЧС Крыма дает экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях уже на 26 декабря.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в связи с прохождением системы фронтальных разделов вечером 26 декабря, 27 и 28 декабря на полуострове ожидаются сложные погодные условия: снег, мокрый снег, ночью 27 декабря и днем 28 декабря очень сильные осадки, метель. Гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 20-25 м/с, в южных районах и в горах порывы до 30 м/с.

В случае происшествия звоните в МЧС России по номеру «101»!