В древнем Херсонесе установят еще один забор

Ворота, КПП и металлическое ограждение появятся у прохода к руинам крепостных стен и в портовую часть Херсонеса.

Новый 15-метровый забор возведут вдоль центральной аллеи, а уже существующий 200-метровый — рядом с кассой — заменят на новый. Заградительное сооружение необходимо для разграничения обиталища монахов Свято-Владимирского Херсонесского мужского монастыря и потоков туристов.

Проведение работ в районе объектов культурного наследия «Башня XIV» и «Городище Херсонеса Таврического» одобрено государственной историко-культурной экспертизой.

Новые металлические секции забора вмонтируют в заранее подготовленное бетонное основание. Секции ворот и ограждения к месту установки привезут на тракторе.

«Работы по установке ворот и металлического ограждения не противоречат режиму использования территории объекта культурного наследия «Древний город Херсонес Таврический»: ограждение не проходит непосредственно через объекты культурного наследия и не может привести к их разрушению или уничтожению», — указано в документе.

Уточняется, что обустройство ворот может таки затронуть выявленный объект археологического наследия «Городище Херсонеса Таврического». Для ворот необходимы заглубления под опоры на глубину до одного метра. Однако культурный слой там на такую глубину не исследован. Таким образом, существует вероятность наличия на глубине от 0,5 до одного метра культурного слоя, поэтому рекомендуется все-таки провести спасательные археологические раскопки.

Впервые о том, что внутри уже огороженной территории древнего Херсонеса появится еще один забор, стало известно в январе 2025 года. Тогда ограждение установили от «Лаборатории Паккарда» — здание для размещения фондов музея — до 14-й куртины — части оборонительных сооружений Херсонеса.

Земельный участок с руинами античного городища был передан в федеральную собственность и постоянное бессрочное пользование музею Херсонес-Таврический распоряжением правительства Севастополя в 2015 году. 12 марта 2024 года по прошению митрополита Крымского и Симферопольского Тихона Священный Синод Русской Православной Церкви постановил восстановить там Свято-Владимирский Херсонесский мужской монастырь.