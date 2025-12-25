С Новым, 2026 годом!

Страховая компания «Крыммедстрах» поздравляет вас с наступающим праздником — Новым, 2026 годом! Строя планы на грядущий год, мы всегда загадываем желания, надеемся на лучшее, мечтаем. Хочется пожелать, чтобы всё, что вы загадаете, исполнилось в полной мере и самым лучшим образом!

Пускай вас окружают тепло и любовь близких, уважение коллег и друзей, а отличное настроение и душевный подъем будут вашими верными спутниками!

Просим Вас обратить внимание на изменения в режиме работы офиса по адресу: г.Севастополь, ул.Ленина, д.17:

— 31 декабря 2025 года, 1-4, 6-7, 9-11 января 2026 года — выходные дни;

— 5 и 8 января 2026 года — с 10:00 до 14:00.

Важно! Оформление полиса ОМС возможно также в личном кабинете на портале «Госуслуги».

С уважением ООО «СМК «Крыммедстрах»