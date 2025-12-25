Разрушивший культурный слой «варвар» компенсирует ущерб

Вынесен приговор по уголовному делу о повреждении объекта археологического наследия «Поселение Василядя балка» на территории Севастополя. Житель Челябинска приговорен к 240 часам обязательных работ и штрафу в миллион рублей.

Мужчина, 1969 г.р., приобрел земельный участок частично расположенный в границах территории объекта археологического наследия VIII-X вв «Поселение Василядя Балка» в поселке Любимовка. С июня по август 2024 года на данном земельном участке с использованием тяжелой строительной техники был вырыт котлован, заложен фундамент капитального строения, установлен септик, образован навал грунта и построены стены первого этажа. Достоверно зная о своей обязанности обеспечивать сохранность археологического объекта, собственник участка организовал строительные работы в отсутствие проектной документации, без проведения археологических полевых работ и государственной историко-культурной экспертизы, не удостоверившись в отсутствии культурного слоя.

В результате был разрушен культурный слой памятника археологии на площади 130 кв.м. По заключению экспертизы, причинен ущерб ОКН: на проведение спасательных археологических работ затрачено почти миллион рублей.

Нахимовский районный суд Севастополя признал владельца участка виновным в повреждении объекта археологического наследия. Ему назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ, а также удовлетворен иск прокуратуры Севастополя по возмещению осужденным причиненного ущерба почти в миллион рублей.

Приговор в законную силу не вступил, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.