Подготовились к ухудшению погоды

Дорожные службы города объявили о готовности к предстоящему похолоданию. Об этом на своей странице в соцсети написал заместитель губернатора Павел Иено. По его информации, на дорогах в городе возможен гололед.

В связи с этим, для предупреждения транспортных происшествий подготовлена спецтехника Севавтодора, которая будет распределять противогололедный материал. Его в этом году заготовлено более пяти тысяч тонн.

Для дежурства по городу выйдут 15 машин комбинированных дорожных машин, семь самосвалов, тракторы и погрузчики.

В помощь городским службам будут работать 12 метеостанций, они будут мониторить изменение погоды. Данные о состояние дорог будут передаваться в соответствующие службы, с последующим оперативным реагированием.

Жителям города в случае обнаружения на дорогах гололеда предлагают обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу по телефонам +7(8692) 45-56-72 или +7 979-024 00 17.