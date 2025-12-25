Нелегальные строители оперного театра выдворены из России

Для прокладки водопровода к оперному театру в Севастополе фирма‑подрядчик через посредников из Челябинска привлекла нелегальных мигрантов из Средней Азии.

Как сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, пресечена противоправная деятельность группы лиц из Челябинска, которые подозреваются в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории России.

Установлено, что заместитель директора фирмы-подрядчика по выполнению строительных работ на одном из объектов Севастопольского театра оперы и балета в октябре 2025 года решил незаконно трудоустроить иностранных граждан. Для этого он привлек своего знакомого, который находил трудовых мигрантов из числа граждан Среднеазиатских республик. Организаторы схемы обеспечивали иностранцев оплачиваемой работой по монтажу сетей водоснабжения без оформления разрешительных документов, а также местом проживания в частном секторе Севастополя без фактической регистрации.

В отношении двух подельников следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Незаконно трудоустроенные мигранты по постановлению суда выдворены из страны.