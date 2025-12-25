На строительство автодороги в Крыму выделят 4,2 млрд рублей

До конца 2025 года Республика Крым получит более 4,2 млрд рублей на опережающее финансирование строительства и реконструкции автодороги регионального значения. Распоряжение о перераспределении средств на эти цели подписал председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

Финансирование необходимо для продолжения работ на трассе 35А-002 (Е-105), идущей через Симферополь, Алушту и Ялту. Благодаря ему начнется строительство очередного 16-километрового участка этой дороги.

Средства будут направлены в рамках федерального проекта «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя».