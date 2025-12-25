На страже — «Умный город»

Премией награждают проекты, внедряющие технологии мониторинга, предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, повышающие эффективность экстренных служб и создающие современную инфраструктуру защиты населения.

На VI Международном форуме по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город — Безопасная среда» Севастополь был отмечен сразу в нескольких номинациях.

Главная победа — присуждение Национальной премии «Безопасный город» в номинации «Интеграционная платформа». Это признание успехов развития систем АПК «Безопасный город», «112» и «ЭРА-ГЛОНАСС». С апреля 2021 года через платформу «Безопасный город» принято и обработано свыше 280 тысяч обращений граждан. Система позволяет оперативно анализировать информацию об угрозах для жизни и здоровья людей и принимать управленческие решения, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Также Севастополь награжден дипломом финалиста в номинации «На страже» за сервис городской системы видеонаблюдения «Аргус». Система уже объединяет 2,9 тысячи камер из различных городских сетей видеонаблюдения, охватывая более 600 общественных мест, и будет расширяться.

Третья награда — статус финалиста в «Народном голосовании Умный город России 2025».

Форум «Умный город — Безопасная среда» — уникальная площадка Минстроя для обмена опытом, а также изучения и продвижения лучших практик в области цифровизации городского хозяйства со всех регионов страны. Севастополь с 2023 года ежегодно участвует в этом форуме и стабильно занимает призовые места. Развитие городских информационных систем ведется в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».