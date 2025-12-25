На новогодних ярмарках предлагают глинтвейн, шашлыки и хот-доги

В Севастополе на площади Нахимова 25 декабря открыли традиционную новогоднюю ярмарку. Пять новеньких деревянных домиков‑павильонов, украшенных еловыми ветками, в этом году разместили у стены Морского порта. В трех продают фастфуд, еще два отведены под сувенирную продукцию.

Как рассказала заместитель руководителя ГУП «Управляющая компания оптово-розничных торговых комплексов Севастополя» Алена Новикова, ярмарка будет работать до 10 января включительно. Каждый день — с 11.00 до 23.00, а в новогоднюю ночь — до 2:00.

На ярмарке предлагают горячие безалкогольные напитки: глинтвейны, различные чаи и кофе. Из еды обещаны пирожные, хот-доги, шашлыки, чебуреки, горячая кукуруза, словом, всё, что способно согреть в холодную погоду.

«Перекусить будет чем», — пообещала А.Новикова.

На ярмарке также продают продукцию местных ремесленников: авторский шоколад, пряники, несколько видов полезных растительных масел: конопляное, тминное, кунжутное. В одном из павильонов разложены изделия из дерева и кожи, разукрашенные в стиле «севастопольская роспись» производства Балаклавской артели.

«Севастопольская роспись» имеет свои особенности — это яркие фруктовые рисунки насыщенных оттенков. Таким образом раскрашены деревянные дощечки, кожаные кошельки на нашей ярмарке», — рассказала А.Новикова.

Она рассказала и о самих домиках. Их только-только изготовили, и сосновые доски еще пахнут. Украшены павильоны в идентичном стиле с новой городской ёлкой на пл.Нахимова.

Новогодняя ярмарка работает в этом году и у культурного центра «Бухта Казачья».

«Там тоже установлены наши украшенные домики и елка. Мы организовали там фотозону со стилизованным лесом и очень необычными новогодними часами», — с удовольствием поделилась информацией А.Новикова.