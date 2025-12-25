Херсонесу вручили Гран-при премии «Больше, чем путешествие»

На конкурсе севастопольский музей был представлен в номинации «Больше, чем точка притяжения» проектом «Херсонес Таврический — город двух тысячелетий», заслужил Гран-при, а также был отмечен благодарственным письмом Президента Российской Федерации.

Второй участник конкурса от Севастополя — социально-творческий проект «Осень на Тороповой даче» был конкурентом Херсонесу в номинации. Проект, направленный на поддержку жен и близких участников СВО, развитие творческого потенциала и укрепление социальных связей, получил специальный приз от партнера Росмолодежи — Национального центра «Россия».

Торжественную церемонию вручения наград провели в этом национальном центре. Событие объединило более 600 участников — финалистов, экспертов, гостей премии и ее партнеров. Наград были удостоены авторы 42 проектов из 26 регионов страны, которые своим примером показали, что туризм становится способом изучать Россию.

«Это неожиданно, но в то же время предсказуемо, — сказала, получая Гран-при директор музея Елена Морозова. — Огромная команда Херсонеса Таврического — это 350 замечательных единомышленников, моих соратников: музейщиков, ученых, пиарщиков и многих других. Все мы сделали то, что требует от нас наша страна: чтобы мы соответствовали великому статусу федерального музея. Мы сделали больше, чем просто музей. Мы сделали науку интересной. Я благодарю наше Правительство, жюри, всех вас, кто нас поддержал, и, конечно, моих коллег. Я благодарю неравнодушную молодежь, которая приезжает к нам, наших партнеров — тех, кто помогает делать Херсонес больше, чем музей. Спасибо вам огромное и спасибо за эту высокую награду!»