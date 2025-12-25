Гостевым домам поднимут цены на электричество

В «Севастопольскую газету» обратилась владелица гостевого дома на Северной стороне. Севэнергосбыт заблокировал ей счет и прислал уведомление о необходимости перезаключить договор на электроснабжение. Женщина связывает настойчивость энергетиков с принятым летом федеральным законом «О проведении эксперимента по предоставлению услуг в гостевых домах» и одноименным местным законом от 18 ноября.

Раньше гостевые дома не включались в единый реестр объектов туристской индустрии, поэтому собственник мог сдавать комнаты постояльцам как физическое лицо или как самозанятый, платить налоги и ограничиваться базовыми санитарными и пожарными нормами. Теперь понятие «гостевой дом» прописано в законе и начат эксперимент по их классификации в 17 регионах России, в том числе и Севастополе. Для владельцев гостевых домов в этих регионах классификация стала обязательной.

— Нам никто не разъяснил, что вместе с регистрацией гостевого дома в Едином реестре нам автоматически повысят тарифы почти в три раза! — возмущается хозяйка гостевого дома.

В таком же недоумении и многие ее коллеги. В чате «Гостевые дома Севастополя» объединились более сотни участников. Люди переживают: переоформлять договоры и платить по коммерческим тарифам коммунальщики требуют уже в этом году, хотя на внесение в реестр у гостевых домов есть время до нового года.

С подобным давлением сталкиваются владельцы гостевых домов не только в Севастополе, но и в соседнем Крыму, и в Краснодарском крае.

Региональный закон о гостевых домах в Севастополе вступил в силу 1 декабря. Владельцы обязаны самостоятельно зарегистрировать свои объекты в федеральном реестре. В противном случае с 1 января 2026 года они не смогут легально размещать рекламу на онлайн‑платформах и принимать постояльцев — деятельность таких гостевых домов будет считаться незаконной.

По данным управления туризма в Севастополе около четырех сотен гостевых домов. На 25 декабря в федеральный реестр внесен 71.