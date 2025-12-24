В России запущено серийное производство базовых станций

Наладить выпуск удалось в рекордно короткий срок — за три года. Китайцам на это потребовалось 10 лет.

Первое серийное производство ключевого оборудования для обеспечения мобильной связи и интернета — отечественных базовых станций операторского класса запустила компания Yadro на собственном заводе полного цикла в Дубне.

Чтобы оснастить российскую телекоммуникационную инфраструктуру отечественным оборудованием, по национальному проекту «Экономика данных» необходимо произвести и установить 75 тысяч базовых станций к 2030 году. Завод Yadro планирует к этому сроку поставить 55 тысяч базовых станций трем ведущим телеком-операторам и таким образом обеспечить 75% потребности рынка, сообщила пресс-служба кабмина России,

Запуск производства отечественных базовых станций – ключевой шаг к технологической независимости страны и обеспечению граждан стабильным доступом к цифровым сервисам. Именно базовые станции связывают телефоны, планшеты абонентов с магистральной сетью операторов, принимая сигнал от устройства, передавая его в сеть оператора и обратно.

Наладить серийное производство базовых станций Yadro удалось в рекордно короткий срок — за три года. До этого самый быстрый запуск современного телекоммуникационного оборудования был осуществлен в Китае, где на весь цикл от разработки до производства ушло 10 лет.

Создание отечественных базовых станций и их внедрение также проводится в тесной кооперации с операторами связи с учетом актуальных запросов рынка. При разработке оборудования учтено порядка шести тысяч требований операторов. В частности, отечественные станции поддерживают современные мировые стандарты связи — LTE и технологию 5G, которая может быть активирована операторами связи за счет обновления программного обеспечения без замены аппаратной части. Телеком-оборудование адаптировано под различные сценарии эксплуатации — от крупных городов до удаленных территорий.