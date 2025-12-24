В художественном училище прошла благотворительная новогодняя ярмарка

В том году студенты изготовили более шести сотен сувениров из ваты, стекла, дерева, керамики, эпоксидной смолы. Вырученные средства ребята потратят на подарки военнослужащим 810-й бригады морской пехоты и пациентам хосписа в Инкермане.

Студенты Севастопольского профессионального художественного колледжа и волонтерского центра «БонУм» проводят благотворительные ярмарки дважды: на Пасху и Новый год. С каждым разом увеличивается и количество гостей праздничной распродажи, и количество предлагаемых товаров.

Подготовку к ярмарке начали еще в сентябре.

— К выставке ребята готовились ответственно. После учебного процесса мы все вместе собирались в импровизированной мастерской и создавали сначала заготовки, потом кто-то забирал их расписывать домой, кто-то продолжал доводить изделия до совершенства в свободное время, — рассказала преподаватель художественного колледжа и руководитель волотерского центра «БонУм» Наталья Орлова.

В этот раз большинство товаров на ярмарке сделаны из эпоксидной смолы — нового для студентов материала. С ним в училище работают лишь второй год. Процесс многоступенчатый, сложный, но очень захватывающий.

В прошлом году на ярмарке продали 280 изделий, а в этом году — студенты превзошли себя и изготовили более 600!

— Сегодня у нас проходит новогодняя выставка-ярмарка. Я участвую в ней уже второй год как волотер-продавец. Здесь очень много красивых новогодних украшений из керамики, которую изготовили студенты-дизайнеры. Перед вами элегантная Вифлеемская звезда! Ее можно использовать, как игрушку на елку или для украшения интерьера. Есть симпатичные вязаные Дедушки Морозы. Их сделали ребята, изучающие индустрию красоты, — делится впечатлениями студентка 2-го курса СПХК Екатерина Тимошенко.

По ее словам, благотворительные ярмарки пользуются у студентов большой популярностью. Ребята с удовольствием участвуют в создании подарков, сами покупают их у своих однокурсников и дарят друзьям и родственникам.

— Такие ярмарки очень важны, потому что учат детей быть отзывчивыми, чуткими, внимательными. Для нас это важней любого материального результата. Подарки от студентов всегда с нетерпением ждут в хосписе в Инкермане — сестринском отделении городской больницы №9, — уточняет Н.Орлова.

Чем больше ребята смогут продать на ярмарке, тем больше подарков они отправят своим подшефным. В прошлом году студенты выручили 12 тысяч рублей. Немного оставили себе для закупки материалов, а на все остальные деньги закупили сладости и фрукты, дополнили посылки самодельными подарками. Также будет и в этот раз. Половину подарков студенты отвезут на Рождество в хоспис.