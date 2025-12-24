Укушенному мальчику горхоз заплатит 30 тысяч рублей

Суд удовлетворил иск прокурора Балаклавского района Севастополя о компенсации морального вреда ребенку, пострадавшему от укуса бродячей собаки.

В сентябре 2025 года возле дома №1 на ул.Ситникова в Балаклаве бродячая собака укусила за левую голень 11-летнего мальчика, который шел из школы домой. Ребенку потребовалась медицинская помощь.

Прокурор района направил в Ленинский районный суд Севастополя иск к департаменту городского хозяйства, который не выполняет полномочия по отлову и содержанию животных без владельцев.

Иск удовлетворен: суд взыскал в пользу потерпевшего компенсацию в размере 30 тысяч рублей — компенсацию за моральный вред, причиненный нападением и укусом собаки.