Рекламщиков будут растить в СевГУ

Компания «Восток-Медиа» подписала соглашение о стратегическом партнерстве с Севастопольским государственным университетом. В СевГУ будут готовить специалистов в рекламе и коммуникациях, сообщила пресс-служба вуза.

Уже в 2026 году стартует программа дополнительного образования — курс-практикум «Современная наружная реклама: от стратегии до ROI», подготовленный экспертами «Восток-Медиа». Курс охватывает полный цикл создания OOH-кампаний (от Out of Home — все объекты наружной рекламы, видимые людьми за пределами места проживания).

В ноябре 2024 года в Севастополе на первом с 2014 года аукционе расторговали места для размещения наружной рекламы. Город выставил 32 лота на более чем 330 рекламных конструкций. Их общая стоимость приближалась к 20 миллионам рублей. Сенсацией торгов стал рост ставок и и итоговые цены. 29 лотов (317 мест) достались ООО «Восток-Медиа» почти за миллиард рублей, остальные три — АО «Муссон», ИП Мандрицкий и компании «ВВВ» из Симферополя.