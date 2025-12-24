Под Новый год наблюдаем Парад планет

По информации Московского планетария, очередной Парад планет объединит условной прямой сразу шесть планет, и тем будет уникален. Как сообщается, Венера, Сатурн, Юпитер и Марс будут видны невооруженным глазом, а Нептун и Уран – в телескоп.

Наибольшее сближение произойдет в период с 24 по 28 декабря, причем 28 декабря к основным «действующим лицам» присоединится еще и Меркурий. Все они сгруппируются в секторе неба шириной около 95 градусов.

Рассказывая об особенностях ожидаемого небесного явления, специалисты Московского планетария и Института астрономии РАН отмечают относительную научность самого понятия «Парад планет». Такое название больше используется в популярной литературе об астрономии.

Объективно, выстраивание планет в одну линию невозможно из-за наклона орбит каждой из планет, а когда говорят о Параде планет, имеется в виду лишь визуальное сближение астрономических тел на небесной сфере. Для наблюдающих с Земли происходящее предстанет, как собрание более и менее ярких звезд.

Подобное масштабное явление (особенно важно участие самых отдаленных планет – Нептуна и Урана) в последний раз наблюдалась в начале 2000-х годов, а следующая, сравнимая по зрелищности, ожидается лишь в 2040-х. Наблюдать Парад планет сотрудники планетария рекомендуют в предутренние часы, примерно за 1,5–2 часа до восхода Солнца, на юго-восточном направлении горизонта.

Сначала появится Венера (не зря ее называют утренней звездой) и огромный Юпитер. За ними свое место в строю займут оранжевый Марс и желтоватый Сатурн. Меркурий невысоко поднимется над горизонтом и будет виден в лучах утренней зари. Правда, увидеть его будет возможно лишь при условии чистого неба и полностью открытого горизонта на востоке.

На вопрос, что же будет с Луной, в планетарии объяснили, что она в это время будет иметь фазу убывающего серпа и никак не испортит общую небесную картину. Напротив, подсветит ее и тем самым придаст происходящему романтизма.